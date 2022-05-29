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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنذار لـ50 صاحب عقار مقامة على أملاك الدولة لسرعة تقنين أوضاعهم بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

أشار المحافظ الي انه قامت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة  بالمرور علي المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل و تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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وفي هذا الإطار، قامت اللجان المشكلة بالتوجه للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على ( ٥٠) من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه ١٥٪ من قيمه التصالح  لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

الشرقية مدينه الحسينية محافظ الشرقية المتابعة الميدانية الزقازيق املاك الدولة فصل التيار الكهربائي

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