محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الفندقية بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/ 2022 م ، بالمدرسة الثانوية الفندقية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 8 لجان امتحانية تستوعب 118 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 4 لجان تجاري متقدم نظام 5 سنوات تستوعب 60 طالب وطالبة.

واطمأن المحافظ، خلال زيارته للمدرسة على إنتظام سير الامتحانات والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في إمتحانات هذا العام.

وأكد المحافظ أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.

كما اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان ، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين ، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه أوضح أشرف العربي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - فندقي ) يبلغ 71 ألف و 962 طالب وطالبة مقسمين إلى 37 ألف و 528 طالب وطالبه بالثانوي التجاري والفندقي و 28 ألف و 783 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي و 5 آلاف و 651 طالب وطالبه بالثانوي الزراعي وذلك أمام 302 لجنة على مستوي 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

رافق المحافظ، خلال زيارته للمدرسة، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وأحمد عبدالعظيم مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.