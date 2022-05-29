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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أورنچ مصر تعلن فوز شركة أمان ليك بتمويل 200 ألف دولار

صدى البلد

أعلنت اورنچ مصر، عن فوز شركة "أمان ليك" (AmanLeek) المصرية الناشئة بتحدي
Fintech Startup Seed Challenge 2022 بقيمة مالية قدرها $200,000 والتي اطلقتها اورنچ مصر بالتعاون مع صندوق Orange Ventures الاستثماري التابع لمجموعة اورنچ العالمية، وهي من أهم المسابقات في مجال دعم ومساندة رواد الأعمال الواعدين وأصحاب الرؤية المبتكرة في مصرلتعزيز أعمالهم.

 

وشركة AmanLeek هي منصة رقمية تسعى لتعزيز مجال التأمين وتعمل على توفير تجربة بسيطة ومباشرة للعملاء من خلال حلول رقمية مبتكرة وخطط تأمينية تناسب احتياجاتهم، وتأمل الشركة في تدشين حقبة جديدة لصناعة التأمين في مصر بحيث يمكن توفير منتجات هذا القطاع الحيوي لكل بيت بدون تعقيدات وبكل شفافية الأمر الذي يسهم في النهاية في رفع حصة هذه الصناعة المالية الضخمة في الاقتصاد المصري.

 

وفازت "أمان ليك" في التحدي على مستوى الجمهورية بعد تمكنها من تخطي عملية اختيار شديدة التنافسية واختبارات شاملة ودقيقة تقدم إليها مئات الشركات الناشئة، وأشرفت عليها هيئة تحكيم مختصة من الخبراءفي هذا المجال.

 

ويستهدف التحدي دعم الشركات الناشئة في مرحلة "البذور Seed" وهي اهم جولة من جولات جمع التمويل (Fundraising) في مراحل تكوين أي شركة طموحة، ويدعم التحدي بشكل خاص الشركات التي جمعت أقل من مليون يورو، والتي تعمل في قطاعات متنوعة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الرقمية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والألعاب، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الإلكترونية وغيرها.

 

وبهذه المناسبة، عبر نويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة بشركة اورنچ مصر ، عن سعادته بوصول موسم 2022 من تحدي Fintech Startup Seed Challenge إلى مرحلته النهائية الحاسمة بإعلان فوز شركة "أمان ليك"، متمنياً حظاً أوفر لكل المشاركين في التحدي. كما هنئ الشركة الفائزة وتمنى أن يكون نجاحها دافعاً للعديد المبتكرين للسعي لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

 

وتابع: "تشهد مصر ازدهارًا واضحًا في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني في إفريقيا في مجال رأس المال الاستثماري، كما نؤمن أن عقد الشراكات مع الشركات الناشئة  مثل AmanLeek سيقدم أفضل التجارب لعملائنا".

 

واختتم: "لذلك، نفخر بتحدي Fintech Startup Seedوالعديد من المبادرات الأخرى التي تطلقها مجموعة اورنچوالتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتعزيز الأعمال الناشئة وتقديمها إلى السوق المصري وخارجه ومجتمع الأعمال التقني".

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