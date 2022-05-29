عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن إحرازه تقدما كبيرا أمام روسيا في خيرسون

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني، تنفيذ هجوم مضاد ضد القوات الروسية في الجنوب، وإحراز تقدم كبير في اتجاه خيرسون.

وحسب "سي إن إن"، قال سيرهي هلان، النائب الذي يجلس في مجلس منطقة خيرسون، يوم السبت إن "القوات الأوكرانية، واصلت عملياتها الهجومية ودفعت العدو إلى الوراء 9 كيلومترات (5 أميال) في منطقة بيريسلاف".

كما ادعى “هلان”، أن الوحدات الأوكرانية كسرت تجمع العدو إلى قسمين، وحاصرت بالفعل تجمع العدو في دافيديف بريد".

ويقف دافيديف بريد، على الخطوط الأمامية منذ أسابيع، وأصبح طريقا لهروب المدنيين الذين يحاولون مغادرة خيرسون، وغالبا ما يتعرضون لإطلاق النار.

ونشر الجيش الأوكراني شريط فيديو لضربات مدفعية، يزعم أنها ضد مواقع روسية، وقالت على فيسبوك إن 'حرب المدفعية مستمرة'.

روسيا تطلق صاروخ اسرع من الصوت ..وبوتن: أسلحة لا مثيل لها

لم تكن لدينا فرصة.. المرتزقة الأجانب يغادرون أوكرانيا بسبب نقص الأسلحة والمعدات

وأضافت أن "الجنود الأوكرانيين يطاردون ويحرقون معدات المحتلين على أراضي منطقتي خيرسون وميكولاييف. خيرسون تمسك ، نحن قريبون!".

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه لا يوجد دليل مستقل على التقدم الأوكراني في خيرسون.

وقال نائب رئيس الإدارة الروسية المعينة في خيرسون المحتلة إن المنطقة لن تجري استفتاء على الانضمام رسميا إلى روسيا حتى يتوقف القتال في خيرسون والمناطق القريبة من أوديسا وميكولايف.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون، يوم السبت إنه "لا توجد حاليا محادثات حول استفتاء".

وأضاف ستريموسوف:"سنعلن لاحقا متى يجري نوع من التصويت أو الاستفتاء، لكنه لن يكون اليوم، ولن يكون غدا لأن مهمتنا الأولى هي استعادة النظام وتنظيم نظام إدارة في منطقة خيرسون".

وكان مسؤولون أوكرانيون قد حذروا في وقت سابق من أن القوات الروسية والإداريين المعينين من قبل روسيا يستعدون لإجراء استفتاء صوري من شأنه أن يعكس الجهود الروسية المماثلة في دونباس لإنشاء جمهوريات انفصالية في عام 2014.

الجيش الأوكراني خيرسون القوات الروسية القوات الأوكرانية سيرهي هلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها

ترشيحاتنا

محمود حافظ: أنا بصحة جيدة حاليا وعدت لاستكمال تصوير خطة مازنجر

سيد خاطر: 1685 شركة طلبت تنظيم الحج السياحي

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

الشريف أمام ثقافة الشيوخ: خطة لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

نتائج القرعة.. 68 ألف و660 مواطن تقدموا بطلبات لـ الحج السياحي 2022

بالصور| صلاح يحتفل مع مشجعي ليفربول ببطولتي كأس إنجلترا والرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

فيديو

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ