طرق الباب.. قافلة متنقلة لتطعيمات فيروس كورونا بالقناطر الخيرية.. صور

رصدت عدسة صدى البلد، صورا لحملة “طرق الأبواب” القافلة الطبية المتنقلة بمدينة القناطر الخيرية لتطعيمات فيروس كورونا.

وتعد حملة "طرق الأبواب" أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022 ؛ وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل مستجدات تطعيمات جرعات وباء كورونا ومتحورات الفيروس.



وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن إجمالى اللقاحات المقدمة لتطعيم المواطنين تخطى حتى الآن 85 مليون جرعة، وهناك بعض الفئات لابد من تطعيمهم بالجرعة الثالثة "التنشيطية" لأن بعد الجرعتين ومرور فترة زمنية معنية يكون التأثير القوى لحماية اللقاحات قليل، وبالتالى فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض مناعية والكوادر الطبية يتم تطعيمهم بالجرعة الثالثة.

وتابع مستشار الرئيس، أن مجموعة فيروسات كورونا هى معروفة للأطباء أن هناك سلالة فى كورونا تسبب التهابات الجهاز التنفسى ولكن السلالة الحالية التى بدأت فى نهاية 2019 هى سلالة جديدة وتحولت لوباء عالمى ومن المحتمل بعد انتهائها عالميا أن تكون جرعة التطعيم كمصل الانفلونزا الموسمية هو الروتين التطعيمى السنوى وقد يأخذه بعض الفئات خاصة أن التطعيم يقلل من دخول المستشفيات والوفيات وحدة الأعراض .

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