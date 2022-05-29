الحماية المدنية تخمد حريقا نشب في مخزن مطعم وسط الإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى مخزن مخصص لتخزين وتحضير الطعام تابع لأحد المطاعم فى منطقة محطة الرمل بوسط المدينة.

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وبدأت الواقعة، عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى مخزن بمنطقة شارع شاكور وسطوالاسكندىية تم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبالمعاينة تبين ان الحريق نشب فى الدور الارضى لمخزن مخصص لتحضير الفول والطعمية واندلعت النيران ولم يتمكن العمال من السيطرة عليه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.