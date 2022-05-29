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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل حبوبا أوكرانية .. رصد السفينة الروسية المختفية في ميناء اللاذقية

صدى البلد

تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن سفينة شحن روسية مليئة بالحبوب التي يزعم أنها سرقت من المزارع الأوكرانية قد وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري - وهي رحلتها الثانية في غضون أربعة أسابيع.

وحسب "سي إن إن"، تظهر الصور الجديدة - التي قدمتها شركة ماكسار تكنولوجيز - ناقلة البضائع ماتروس بوزينيتش في اللاذقية في 27 مايو.

وهي واحدة من ثلاث سفن تقوم بتحميل الحبوب في ميناء سيفاستوبول في القرم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد شوهدت آخر مرة في سيفاستوبول في 19 مايو وتتبع بعد ذلك وهو يعبر مضيق البوسفور وجنوبا على طول الساحل التركي. وتشير التقديرات إلى أن السفينة يمكن أن تحمل حوالي 30،000 طن من الحبوب.

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كما قامت السفينة الشقيقة لماتروس بوزينيتش بتحميل الحبوب في سيفاستوبول في الأسبوعين الماضيين.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن قوافل من الشاحنات شوهدت تحمل الحبوب من المزارع والصوامع في جنوب أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم. وقدرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن القوات الروسية في المناطق المحتلة صادرت أكثر من 400 ألف طن من الحبوب.

وتهدد سرقات الحبوب محصول هذا العام في أوكرانيا التي تعد واحدة من أهم الدول المنتجة للحبوب في العالم.

بالنسبة لروسيا، فإن الحبوب هي سلعة جذابة. ويبلغ سعر القمح نحو 400 دولار للطن في الأسواق العالمية وارتفع بشكل حاد هذا العام.

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