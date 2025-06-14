ساعات وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر أن تستضيفها أمريكا بنسختها الجديدة بمشاركة 32 فريق في مقدمتهم الأهلي المصري وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقع بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة برفقة بوكا جونيورز الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي واوكلاند سيتي النيوزيلندي.

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية

المباراة الأولي: بايرن ميونخ ضد اوكلاند سيتي يوم 15 يونيو في السادسة مساءا

المباراة الثانية: بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز يوم 21 يونيو في الثالثة فجرا

المباراة الثالثة: بنفيكا ضد بايرن ميونخ يوم 24 يونيو في التاسعة مساءا

وتوج بايرن ميونخ موسم 2024-2025، على لقب الدوري الألماني وللمرة الـ 34 في تاريخه.