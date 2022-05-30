منتصف يونيو.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن بروتوكولات العمل

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل



ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة حول الاتيكيت والبروتوكول في العمل في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ١٤ و ١٥ يونيو ٢٠٢٢.



جدير بالذكر انه قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير الإمتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية في أولى أيام امتحاناتهم، ورافق خلال جولة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور أسامة عز الدين عميد الكلية ، وخلال جولة كلية التربية الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن الجامعة تهتم بإقامة الامتحانات في أجواء هادئة مهيئة للطلاب دون أية معوقات وفي ظل إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مع تخصيص بوابات لدخول الطلاب للحرم الجامعي في سلاسة ويسر.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات، كما شددت الجامعة على عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد، كما تم توجيه المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية للحالات الطارئة ، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم .



وقد بدأت الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة منذ يوم ٢١ مايو ٢٠٢٢ ، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو يوم ٦ يوليو ٢٠٢٢.