الخارجية المصرية في 100 عام.. مؤتمر ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس غدًا

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرا بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في مائة عام ١٩٢٢-٢٠٢٢"، وذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

جاء ذلك غدا الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ في مدرج المحلاوي بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف مؤنس، مقرر المؤتمر ومدير المركز.

والجدير بالذكر نظم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عائشة سويلم، المشرف على القسم، وبحضور د.إرما جونثاليث، المستشارة الثقافية في سفارة البرتغال بمصر، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات المختلفة التى تسهم في رفع قدرات الطلاب اللغوية وغرس الثقافة الأجنبية في وجدانهم، بجانب المواد الدراسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء الكلية، وأوضحت أن القسم الجديد يشهد اليوم عامة الثالث بعد تضافر جهود الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع إدارة الكلية لتأسيس القسم ودعمة بأساتذة ومتخصصين من دولة البرتغال، ليصبح نواة لإعداد جيل جديد متمرس للغة البرتغالية من أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وشهدت فعاليات الاحتفالية تقديم طلاب القسم لفيلم تسجيلي باللغة البرتغالية عن أشهر الأماكن السياحية في مصر، كما قدم الطلاب عرضا لمسرحية برتغالية للكاتب البرتغالي جوزية سارمادو، كما تم تنظيم مسابقة ثقافية باللغة البرتغالية عن أهم الكتاب البرتغاليين و أخيرا قدم الطلاب أفلاما تسجيلية عن الحضارة البرازيلية و اهم ما يميز المجتمع البرازيلي و غيرها من الفقرات الثقافية.

وكانت قد نظمت جامعة عين شمس أمس ندوة عن ثقافة الاختلاف وفن الحوار في إطار الموسم الثقافي للجامعة، بحضور الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي مدير الارشاد الزواجي والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري.