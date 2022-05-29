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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحجبة الوحيدة.. من هي أيفا أزمان التي خطفت الأضواء في بطولة الجونة للإسكواش؟

ايفا أزمان
ايفا أزمان

خطفت الماليزية أيفا أزمان الأضواء في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، رغم الهزيمة أمام نوران جوهر  المصنفة الأولى عالميا في لعبة الإسكواش "سيدات"، ضمن منافسات الجولة الدور ثمن النهائي.

وخسرت أيفا أزمان أمام نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة (11-3، 11-4، 11-3).

البطلة المصرية نوران جوهر أشادت بالماليزية أيفا أزمان رغم الخسارة، حيث أكدت أنها قدوة " بارتدائها الحجاب" للاعبات اللاتي يرغبن في ممارسة لعبة الإسكواش بشكل مختلف.

من هي أيفا أزمان التي خطفت الأضواء في بطولة الجونة الدولية؟

- أيفا أزمان هي أول لاعبة محجبة تشارك في البطولات الدولية للإسكواش.

- تحتل إيفا أزمان المركز السابع والعشرون في الترتيب العالمي للاعبات الإسكواش.

-ارتدت أيفا أزمان الحجاب في سن مبكر، وترى أن الحجاب لا يمثل عائقا لممارسة لعبة الإسكواش وتحقيق نجاحات فيها.

-فازت ببطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش عامي 2018 و2021.

- تحلم أيفا أزمان "البالغة من العمر عشرين عاما" بادراج الإسكواش في الألعاب الأولمبية من أجل خوض فرصة المشاركة.

أيفا أزمان بطولة الاسكواش أخبار الرياضة اخبار محلية منوعات رياضية

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