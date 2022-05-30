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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد حلمي يحتفل بوصول أغنية "الحركة دى" لـ 10 ملايين مشاهدة

صدى البلد

أحتفل الفنان أحمد حلمى بوصول أغنية “الحركة دى” من فليمه الأخير واحد تانى إلى 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب . 

ونشر أحمد حلمى فيديو يوضح وصول الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة وعلق عليه :"حتى بص الحركة دى".

أحمد حملى وواحد تانى 

وعاد النجم أحمد حلمي، إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني"، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه مساء وقفة عيد الفطر المبارك، بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيراد فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني ، حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

روبي أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى عمرو عبد الجليل أحمد مالك أغنية “الحركة دي” فيلم واحد تانى واحد تاني

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