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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1443هـ

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة 1443هـ، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، 29 شوال 1443هـ الموافق 30 من شهر مايو 2022، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، التي تستخدم أحدث الأجهزة في إثبات رؤية الهلال

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذو القعدة اليوم الإثنين 29 شوال 1443 الموافق 30 مايو 2022 -  عند الساعة ( 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش)  أي 1:30 م بتوقيت القاهرة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة في اليوم عند الساعة 06:59 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (0.57) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (01) درجة واضاءته (0.0 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 07 دقائق) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر *فلكيا*ً، أما رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب ستكون غير ممكنة بسبب عمره الصغير ومدة بقاءه القصيرة جداً فوق الأفق.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

ففي يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022 - ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:59 مساءً ، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (12) درجة واضاءته (1.2 %) وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 08:00 مساءً بعد ( 61 دقيقة) من غروب الشمس.

علما بأن ما ذكر سابقاً هو توضيح للجانب العلمي فقط وليس تحديد لبداية شهر ذو القعدة لذا جرى التنويه.
 

 

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