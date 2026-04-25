سينتيا خليفة تنهي تصوير أول أفلامها الإخراجية في لندن

تتواجد الفنانة سينتيا خليفة حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للانتهاء من لمسات المونتاج الأخيرة على أول تجربة إخراجية لها في فيلم سينمائي عالمي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

تخوض سينتيا من خلال هذا العمل أولى تجاربها في الإخراج السينمائي، حيث يجمع الفيلم بين الإثارة والأكشن والخيال العلمي.

وحرصت سينتيا خليفة، على مشاركة جمهورها بلقطات حصرية من كواليس العمل، خاصة أثناء وضع اللمسات النهائية على مرحلة المونتاج، بعد انتهاء تصوير جميع مشاهده.

تجربة سينتيا خليفة فى هوليوود

وفي تصريحات صحفية، وصفت سينتيا هذه التجربة بأنها خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية: "أنا متحمسة جدًا لأول فيلم من إخراجي وبطولتي في هوليوود.. دي مغامرة كنت بحلم بيها من زمان، مش بس إني أشارك في بطولة فيلم عالمي، لكن كمان إني أقدّمه برؤيتي كمخرجة، وهعلن عن تفاصيله قريب جدًا".

وتتعاون سينتيا خلال العمل مع عدد من نجوم السينما العالمية في هوليوود وبريطانيا، إلى جانب منسق مشاهد الأكشن الشهير Greg Powell، المعروف بتقديمه مشاهد الحركة في سلاسل سينمائية كبرى مثل Mission: Impossible وHarry Potter.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي سينتيا خليفة لتوسيع حضورها العالمي ودخول سوق هوليوود بقوة، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من تصوير أكثر من عمل دولي، من بينها فيلم الخيال العلمي White Mars بمشاركة النجمة Lucy Hale، إلى جانب الفنان البريطاني Luke Newton نجم مسلسل Bridgerton.

كما تشارك أيضًا في فيلم الإثارة والرعب Borderline رفقة الفنان Lucien Laviscount، نجم مسلسل Emily in Paris.

على الصعيد المحلي، تعيش سينتيا نشاطًا فنيًا ملحوظًا، حيث لفتت الأنظار مؤخرًا في السينما والدراما المصرية، من خلال مشاركتها في فيلم "سفاح التجمع" مع النجم أحمد الفيشاوي، بالإضافة إلى ظهورها في موسم رمضان عبر مسلسل "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبد العزيز، ومسلسل "فرصة أخيرة" مع طارق لطفي ومحمود حميدة.