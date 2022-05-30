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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تركي آل الشيخ يحتفل مع جمهور نادى الميريا بالتأهل للدوري الإسباني الممتاز.. فيديو

صدى البلد

نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، فيديو له من المدرجات بعد  تأهل فريقه إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2021-2022.

 

وظهر فى الفيديو احتفل تركى الـ الشيخ و جمهور نادى الميريا ، بالتأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2021-2022.

 

ونجح ألميريا في العودة إلى الدوري الإسباني، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب الدرجة الثانية بـ81 نقطة، وذلك من خلال التعادل مع ليجانيس 2-2 في الجولة الأخيرة.

وبعد المباراة، احتفل تركي آل الشيخ بالتأهل إلى الدوري الإسباني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: "الحمدالله يارب، بطل الدوري".

وباتت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد غياب 7 سنوات، منذ المشاركة في المسابقة لآخر مرة في موسم 2014-2015.

يُذكر أن تركي آل الشيخ تملك نادي ألميريا منذ عام 2019، وكان قريبا من التأهل في الموسمين الماضيين، ولكنه خسر السباق في الأمتار الأخيرة، قبل أن ينجح هذا الموسم.

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