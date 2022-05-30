عيد عبد الملك: عبد القادر كلمة السر في فوز الأهلي على الوداد.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أنه في حالة فوز الأهلي على الوداد المغربي سيكون احمد عبد القادر، كلمة السر في حسم اللقاء لصالح ممثل مصر.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الأثنين، بمواجهة الوداد المغربي.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، التوقع في هذه المباراة النهائية أمر صعب للغاية، أعتقد أن فرص الفريقين ستكون متكافئة في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل عبد الملك، على الجانب الآخر، مهاجم الوداد المغربي، مبينزا سيمثل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي.

وأتم عبد الملك، المباراة ستكون صعبة للغاية، والأهلي قادر على حسم اللقب.