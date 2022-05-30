محمود فايز لـ محمد صلاح : لا تحزن فأنت من علمتنا نحلم

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم رسالة لـ محمد صلاح ، عقب خسارة ليفربول نهائى دورى الابطال .

وكتب محمود فايز عبر تويتر " لا تحزن يا أخي… فأنت من علمتنا نحلم

فأنت تعطي الامل لمن ليس له أمل… لمن أغلقت الأبواب في وجهه… لمن ضاق عليه الحال… فأنت من كسرت قيود المستحيل ".

و نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.