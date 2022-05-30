الحكومة: خطة لترشيد استخدام الغاز الطبيعي وإعطاء الفرصة لتصدير أكبر كمية| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت خطة لترشيد استخدام الغاز الطبيعي على المستوى المحلي ، وإعطاء الفرصة لتصدير أكبر كمية بداية من أكتوبر الماضي، لتحقيق نوع من التوازن في فاتورة استيراد النفط.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، قائلا :" مصر أصبحت مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ، لدينا البنية الأساسية لأعمال الإسالة ونقل الغاز لجيراننا وقارة أوروبا، كما نعمل مع أشقائنا الإماراتيين للتوسع في حقول الغاز الطبيعي وشبكات النقل والإسالة".

وتابع مدبولي :"مصر قادرة على تجاوز أثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت مصر من الصمود والاستمرار في هذه المرحلة".