صور جديدة من حفل زقاف دنيا عبد العزيز .. شاهدً

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء الجمعة الماضية .

وتألقت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإطلالة انيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، من تصميم مصمم الأزياء هانى البحيري وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج باللمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وارتدت طرحة الفستان بشكل مختلف على الرأس.

روج حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفي كامل الذي أقيم بأحد منتجعات نويبع البيئية لسياحة تنظيم الأفراح غير المدرج في خطة وزارة السياحة وخاصة أن هناك محاولات لإقامة افراح وتصوير " فوتو سيشن " بين البحر والجبل وسط الطبيعة الخلابة.

وجذب فرح الفنانة دنيا عبد العزيز الذي أقيم وسط الطبيعة وعلي شاطئ البحر في خليج العقبة بحضور بعد نجوم الوسط الفني انتباه رواد السوشيال ميديا وكان أفضل دعاية لمنطقة مخيمات نويبع وطابا السياحية .

أحيت الراقصة دينا، حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم اليوم الجمعة ، على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية.

دنيا عبد العزيز تحتفل بحنتها



شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، جمهورها عدة صور من حفل حنتها وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها، ونشرتهم من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونالت عبد العزيز العديد من المباركات والتهاني من متابعينها.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز كشفت عن سر حماسها لشخصية أمنية فى مسلسل “ملف سرى” الذى عرض فى رمضان المنقضى.

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : شخصية أمنية صعبة وعادة أحب تقديم مثل هذه الشخصيات المركبة المليئة بالاحاسيس والمشاعر المختلفة.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : طوال أحداث المسلسل شخصية أمنية مليئة بالغموض والانفعالات الداخلية فلا تستطيع أنتحدد إذا كانت شخصية شريرة او طيبة لأن انفعالاتها داخلية ولا تظهرها وهو ما أرهقني كثيرا لأنها معظم المشاهد في حالة بكاء.