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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكري الرحيل .. محطات فنية في حياة الجوكر حسن حسني

حسن حسنى
حسن حسنى

 عرض ببرنامج  "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قوتنا الناعمة.. محطات فنية في حياة الجوكر حسن حسني"، حيث حصل على العديد من ميداليات التقدير، وبدأ حياته الفنية في ستينيات القرن الماضي، في المسرح الذي صدّر للفن عمالقة وعباقرة في التمثيل وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث.

وفي السينما، كانت بدايته بمشاركته في دور صغير في فيلم الكرنك عام 1975م ولكنه حصل على دور أكبر في فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982م وبعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه، قدم عبر مسيرته الفنية 168 فيلما، كما شارك في بطولة 120 مسلسلا أبرزها رحيم وعفاريت السيالة وزينب والعرش ويضم أرشيفه الفني 28 عرضا مسرحيا، أهمها حزمني يا.

و الجدير بالذكر أن حسن حسنى، فنان استثنائي، كان وجوده يمثل مؤشر نجاح للعمل بخبرته والاسم الذي حفره عبر سنوات من الجهد، نتحدث عن الفنان حسن حسني والذي يوافق اليوم ذكرى رحيله، حيث وُلد في التاسع عشر من يونيو عام 1936م في حي القلعة وكانت بدايته في مدرسة الرضوانية حيث قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية.

 


 

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