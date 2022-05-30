محافظ أسوان يوافق على استثناءات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

فى إستجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب وافق المحافظ على إستثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى المتقدمين للمدارس الحكومية " عربى فقط " من شرط التوزيع الجغرافى بإقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة ، فى حالة إلتحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها ، وأيضاً فى حالة أنه من أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والإبتدائية .

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى عدد من الموضوعات والملفات إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

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وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا الإستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى ، مع تحقيق الإستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعي للطلاب ، والقضاء على مشقة الإنتقال من منطقة لأخرى .

وفى نفس السياق كشف عبد الكريم لطفى عن موافقة محافظ أسوان ببدء القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عام ، والرسمية لغات ، واللغات المتميزة للعام الدراسى القادم 2022/2023 إعتباراً من يوم الأربعاء 1/6/2022 حتى 30/6/2022 وذلك على رابط التقديم الإلكترونى ( https://cutt.us/aswanedu ) والمعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان .

وأيضاً بوابة أسوان التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " ، لافتاً إلى أنه بمجرد الدخول على رابط التقديم الإلكترونى سيتم ظهور البيانات المطلوبة للتقديم ، مع شروط التقدم لمدارس اللغات ، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئي في موعد أقصاه فى الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم .

هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة التعديات على قطعة أرض بالظهير الصحراوى لقرية الكلح شرق بمساحة 71.5 فدان بواقع 300 ألف و 300 م2 عبارة عن سور بطول 30 ألف م2 وبإرتفاع 3م2 بالطوب الأبيض والتى كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية عليها وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية للمدينة وقريتى الكلح والحجز بحرى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .