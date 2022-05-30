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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مؤتمر وزارة الخارجية المصرية في مئة عام بجامعة عين شمس غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بـ جامعة عين شمس ، غدا الثلاثاء الموافق ٣١ مايو المؤتمر العلمي "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام (١٩٢٢ - ٢٠٢٢)" .

يأتي ذلك بحضور كوكبة متميزة من رجال الفكر والسياسة، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، و وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، و الوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي،  والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر الأسبق في واشنطن والسفير أشرف عبد الوهاب عقل سفير مصر الأسبق في فلسطين واليمن، هذا علاوة على مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات.

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ويقام المؤتمر العلمي "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، ويدير المؤتمر  الدكتور أشرف مؤنس مقرر المؤتمر ومدير المركز.

تعقد فعاليات المؤتمر العلمي "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام في مدرج المحلاوي بكلية الطب - جامعة عين شمس في تمام الساعة ١١ ص.

وعلى جانب آخر .. نظم قسم التخدير والرعاية المركزية وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الثامن حول دور قسم التخدير والرعاية المركزيه وعلاج الألم فى جائحة كورونا والتضحيات التى قدمها القسم من أرواح أعضائه في خدمة المواطنين ، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ،أ.د شريف وديع رئيس قسم التخدير ورئيس الموتمر ، وبحضور الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون  الصحية والوقائية.

وفى كلمته أوضح الدكتورعوض تاج الدين أن دور القسم التاريخى لم يكن مقتصرآ فقط على جائحة كورونا وانما دوره الشامل كان منذ بدء كلية الطب .

وفى كلمته استعرض الأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس الدور البطولى لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم إلى جانب جميع اقسام الكلية المختلة.

وتناول أ.د. شريف وديع رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الالم ورئيس المؤتمر  مدى عطاء أبناء القسم والتضحيات التى قدموها ، حيث ضحى بعض أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم بأرواحهم أثناء الجائحة .

كما تحدث عن الخدمة الكاملة لجميع مستشفيات العزل بجامعة عين شمس ، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمستشفيات جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس مركز بحوث الشرق الاوسط المؤتمر العلمى الخارجية المصرية Jobs Education

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