شبيه أبو دراع المصري.. جندي روسي مهووس بتغيير شكله لكائن فضائي ..صور

ما زال الجندي الروسي السابق، كيريل تيريشين، يثير ضخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم يكتف بتضخيم عضلات ذراعيه بـ «حقن زيتية خطيرة» لكنه يعمل على تغير شكل وجهه بالكامل.

ويرجع السبب وراء هوس كيريل تيريشين والمعروف أيضاً باسم «بازوكا» و «بوباي الروسي» إلى حلمه بأن يغير شكل وجهه تماماً ليصبح مثل الكائنات الفضائية معتقداً أن ذلك سيتسبب له في لقاء الكائنات الفضائية بعد موته.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن باباي الروسي، 25 عاماً، قام بحقن فازلين في زرعه لتظهر بهذا الشكل المخيف والذي يعرض حياته للخطر.

وواصل الشاب الذي يعتقد نفسه «سوبر مان» سلسلة من العمليات الجراحية التجميلية مثل رفع شفتيه، وملء خديه، وتغيير شكل فكه السفلي، وجبهته بسلسلة من العمليات الجراحية.

وقال كيريل تيريشين في مقطع فيديو يُظهر وجهه المكتسب حديثًا بأنه يبدو وكأنه «وجه كائنات فضائية»، كما تحدث عن كيف سيساعده هذا في التعرف على كائنات فضائية عندما يموت.

وأضاف «تيريشين»: «أشعر أنني عندما أموت، سأصل إليهم، أنا أؤمن بهذا، وقد اكتمل التحول الثالث لوجهي بنجاح، كم هو جميل، وكل شيء يتم كما ينبغي».

وبعد جراحة العضلة ثلاثية الرؤوس، كشف تيريشين والذي يتعرض للسخرية بسبب تعديل شكله أنه كان خائفًا جدًا من الخضوع للسكين مرة أخرى لإزالة الهلام المتصلب من العضلة ذات الرأسين.

من جانبه، علق الجراح دميتري ميلنيكوف بأن حدوث مضاعفات في مثل حالة باباي الروسي مرتفع جداً، حيث أنه يضع مادة سامة في الجسم ، وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤذي الكلى وتؤدي إلى الوفاة.

جدير بالذكر أنه في عام 2021 ظهر شاب مصري يدعي محمد عبد القادر، 25 عاماً، من منطقة ناهيا في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بحقن ذراعيه بمواد جعلت قطرها يصل إلى 70 سم من أجل خدمته في عمله كـ «بودي جارد» منذ ما يقرب من 10 سنوات يقارن فيها نفسه بأشخاص حول العالم وأثار فيها الجدل مؤخرا بشهرته حيث يقبل الشباب والأطفال على التقاط الصور معه.



