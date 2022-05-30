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رئيس التحرير
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رياضة

خالد بيومي معلقا على نهائي أفريقيا: كل الدعم والنصر للأهلي بإذن الله

صدى البلد

علق خالد بيومي الخبير الكروي على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الاهلي والوداد المغربى مساء اليوم الإثنين.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب مركب محمد الخامس.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
أجمل شيء ان تحقق لقب وافريقيا كلها ضدك مسؤولين وملعب وجماهير.. ‏الدعم والنصر للاهلي باذن الله.

جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” أعرب عن سعادته بوجوده في المغرب لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

واكد انفانتينو في تصريحات صحفيه اليوم أن المغرب بلد يحبه كثيرا مشددا أن المباراة ستكون ملحمية خاصة وأنها بين فريقين كبيرين لهما باع طويل في التتويج بالبطولات الأفريقية.

وتابع أن المباراة ستكون بمثابة عرس كروي تستمتع به جماهير الفريقين والجماهير الأفريقية .

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى

تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد

سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

ويقترب وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، من خوض مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي.

في خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع  أوك - زهير المترجي - جي مبينزا.

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