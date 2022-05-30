عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ودعم البنية التحتية

محافظ أسوان: زيادة
محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والوفد المرافق له وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة العاشرة لهيئة الطرق والكبارى وذلك استمراراً للمتابعة الجادة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتحقيق مطالب وطموحات المواطنين سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " أو المشروعات الخاصة لإحلال وتجديد البنية التحتية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية من أجل دخولها التشغيل الفعلى ليكون ذلك واقع ملموس لدى المواطن الأسوانى مما يجسد إنجازات الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل العام من أجل رفع كفاءة وجودة المرافق العامة والخدمات الجماهيرية .

واقرأ أيضاً :

محافظ أسوان يوافق على استثناءات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

محافظ أسوان: ضبط 2.5 طن قمح بنصر النوبة قبل تهريبهم

وأشار أشرف عطية إلى أهمية تكثيف المعدات والخامات والعمالة لتجاوز التحديات والمعوقات ، وخاصة الطبيعة الصخرية للمواقع التى تشهد تنفيذ هذه المشروعات ، ولاسيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى  " حياة كريمة " بإجمالى 316 مشروع ، وأيضاً مشروع دعم مياه الشرب لقرى أبو الريش ، بالإضافة إلى مشروع محور وكوبرى الخزان البديل لدخوله التشغيل بنهاية العام الحالى ، لأنه من المحاور المرورية الحيوية لربط شرق مدينة أسوان بغربها ، وهو الذى يتزامن معه تنفيذ محور وكوبرى دراو .

هذا وفى فى إستجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب وافق المحافظ على إستثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى المتقدمين للمدارس الحكومية " عربى فقط " من شرط التوزيع الجغرافى بإقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة ، فى حالة إلتحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها ، وأيضاً فى حالة أنه من أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والإبتدائية ، جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى عدد من الموضوعات والملفات إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا الإستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى ، مع تحقيق الإستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعي للطلاب ، والقضاء على مشقة الإنتقال من منطقة لأخرى .

محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ودعم البنية التحتية
محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ودعم البنية التحتية
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

منتقبة تترك رضيعة في الشارع بـ حدائق أكتوبر .. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوافق على استثناءات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

ترشيحاتنا

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT Neo3T

بسبب الترجي التونسي.. لماذا يحاول الـ كاف إهداء بطولة "دوري الأبطال" للوداد على حساب الأهلي

2022 .. 4 خسائر مدوية لـ محمد صلاح محليًا وقاريًا ودوليًا

حبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط الاشتغال بـ مهن التربية والتعليم

وزيرة التخطيط: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 22/2023

9.26 تريليون جنيه ناتج محلي.. وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة العام المالي 2022/2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

رئيس الأركان يلتقى اللواء حسنات بلقاسم لبحث التعاون العسكري بين مصر والجزائر

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ