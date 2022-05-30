محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ودعم البنية التحتية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والوفد المرافق له وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة العاشرة لهيئة الطرق والكبارى وذلك استمراراً للمتابعة الجادة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتحقيق مطالب وطموحات المواطنين سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " أو المشروعات الخاصة لإحلال وتجديد البنية التحتية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية من أجل دخولها التشغيل الفعلى ليكون ذلك واقع ملموس لدى المواطن الأسوانى مما يجسد إنجازات الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل العام من أجل رفع كفاءة وجودة المرافق العامة والخدمات الجماهيرية .

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وأشار أشرف عطية إلى أهمية تكثيف المعدات والخامات والعمالة لتجاوز التحديات والمعوقات ، وخاصة الطبيعة الصخرية للمواقع التى تشهد تنفيذ هذه المشروعات ، ولاسيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى " حياة كريمة " بإجمالى 316 مشروع ، وأيضاً مشروع دعم مياه الشرب لقرى أبو الريش ، بالإضافة إلى مشروع محور وكوبرى الخزان البديل لدخوله التشغيل بنهاية العام الحالى ، لأنه من المحاور المرورية الحيوية لربط شرق مدينة أسوان بغربها ، وهو الذى يتزامن معه تنفيذ محور وكوبرى دراو .

هذا وفى فى إستجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب وافق المحافظ على إستثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى المتقدمين للمدارس الحكومية " عربى فقط " من شرط التوزيع الجغرافى بإقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة ، فى حالة إلتحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها ، وأيضاً فى حالة أنه من أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والإبتدائية ، جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى عدد من الموضوعات والملفات إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا الإستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى ، مع تحقيق الإستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعي للطلاب ، والقضاء على مشقة الإنتقال من منطقة لأخرى .

محافظ أسوان: زيادة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة ودعم البنية التحتية