فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين: تراجع وإحباط لويس هاميلتون ليست مشكلتي

قال فرناندو ألونسو، سائق فريق ألبين، بالفورمولا وان موسم 2022، أن قيادته ذات الوتيرة البطيئة في سباق حلبة موناكو لإنقاذ إطاراته بعد ظهور العلم الأحمر، الذي يشير إلى الظروف الطارئة، والتي تسببت في تراجع وإحباط لويس هاميلتون سائق مرسيدس "ليست مشكلته".

فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين

بعد ظهور العلم الأحمر ، أصبح ألونسو في المركز السابع واختار تركيب مجموعة من الإطارات متوسطة الحجم لاستكمال باقي السباق، لكن وتيرة سائق فريق ألبين كانت أبطأ بكثير من السيارات التي أمامه ، حيث خسر ما بين ثلاث وأربع ثوان في كل لفة متأخرا عن منافسيه، ليأتي في المركز بعد لاندو نوريس، سائق مكلارين الذي احتل المركز المركز السادس في جائزة موناكو الكبرى، بينما أكد فريق Alpine أنه ليس لديه أي مشكلة في سيارته.

البطء الشديد لـ "ألونسو" ترك لويس هاملتون في حالة قلق وإحباط تام محاولا تجاوز ألونسو ، حتى أنه سرّع من وتيرته قبل 15 دقيقة من نهاية السباق مسجلاً بذلك أسرع لفة في السباق.

أوضح ألونسو أنه بعد العلم ذات المربعات البيضاء والسوداء الذي يعلن انتهاء السباق، تأكد أن حسابات الفريق للحظات الأخيرة لم تكن موفقة إذ أنه قاد السيارة بإطارات "ميديوم"، وهي السبب الرئيسي في البطء الشديد،

واستطرد: "أعتقد أنه لم يكن لدينا الإطارات أو عمر الإطارات الصحيحة لإنهاء السباق، خاصة بعد اللفة الـ 33، إنه سباق سبرينت، كان لدينا خياران: استخدام الإطارات الصلبة منذ بداية السباق ، أو وضع الإطار الميديوم. استخدمنا الإطارات الميديوم​​، لكن تقديراتنا لم تكن صحيحة".