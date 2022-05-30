رئيس التصميم في BMW يشرح سبب تشابه الطرازين i7 EV و 7 Series

قرار شركة "بي ام دبليو" البافارية أن تجعل من سيارتها الصالون الكهربائية الفاخرة BMW i7 بتصميم مشابه جدًا للفئة السابعة يتناقض مع الطريقة التي تتعامل بها الشركات المنافسة مثل مرسيدس بنز أو أودي مع سياراتها الكهربائية.

BMW i7

بينما انتهجت شركة بي ام دبليو نفس سياسية مرسيدس و أودي مع بعض موديلاتها، على سبيل المثال لا تبدو السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية الجديدة والرائدة BMW iX مشابهة لأي سيارة أخرى في التشكيلة التي تقدمها بي ام دبليو، فإن بي ام دبليو iX3 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات شبيهة جدا ومبنية على X3 كما أن سيارة الصالون i4 fastback مستندة إلى 4 Series Gran Coupe وبالتالي لا تتبع الشركة نهجا موحدًا في جميع أسطولها بالمجموعة.

BMW i7

السؤال الذي سأله الكثيرين من محبي العلامة التجارية البافارية هو لماذا لم تجعل BMW سيارة i7 نموذجًا مستقلاً ، مثلما فعلت منافستها اللدود مرسيدس-بنز مع سيارتها الكهربائية الجديدة مرسيدس EQS ، والتي تبدو مختلفة تمامًا عن الفئة S ، علاوة على ذلك تستخدم أيضًا منصة هندسية مخصصة للسيارات الـ EV (الكهربائية) هل كان الهدف من التشابه هو توفير التكاليف من خلال استخدام نفس المنصة ؟ قد يكون أول سبب يتبادر إلى الذهن ولكن هناك المزيد من التفاصيل للموضوع.

BMW i7

شرح رئيس قسم تصميم BMW ، أدريان فان هويدونك ، القرار لـ Autoblog على هامش معرض Villa d'Este Concours d'Elegance في إيطاليا.

قال رئيس قسم التصميم في "بي ام دبليو": "كان ذلك اختيارًا متعمدًا. نحن على علم ومتأكدين أن التنقل الكهربائي سيحدث آجلا أم عاجلا، لذلك ، أردنا الدمج بين الفخامة والكهرباء في سيارة واحدة ، فسيكون ذلك مفيدًا لنا في المستقبل القريب قد نجبر عملائنا على اتخاذ خيار غير مريح بالنسبة لهم مع عدم توافر النسخة التي تعمل بالاحتراق الداخلي".

يبدو كلام فان هويدونك محيرًا بعض الشيء حيث يشير إلى أن الصالون الكهربائية الحديثة المستقلة لا يمكن أن تقدم مستويات مماثلة من الراحة والمساحة لتلك التي تعمل بالبنزين، فهذا ليس دقيقًا تمامًا لأن المركبات الكهربائية الحديثة المبنية على منصات مخصصة تكون عادةً أكثر اتساعًا من نظيراتها التي تعمل بالاحتراق الداخلي وهي مريحة تمامًا مثل لوسيد إير.