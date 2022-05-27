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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تسعى لتوسيع أسطولها الكهربائي في جميع الفئات بحلول 2025.. صور

مرسيدس تسعى لتوسيع
مرسيدس تسعى لتوسيع اسطولها الكهربائي في جميع الفئات بحلول 2

تطور شركة مرسيدس، منصة كهربائية مخصصة للسيارات الصغيرة؛ لتسهيل عملية الاستبدال الكهربائي المباشر لسيارة Mercedes-Benz A-Class هاتشباك، تماشياً مع خطة الشركة لإنتاج سيارات كهربائية في كل قطاع بحلول عام 2025.

وحاليًا، أصغر طراز في عائلة EQ هو سيارة مرسيدس-بنز EQA كروس أوفر، وهي نسخة كهربائية من سيارة مرسيدس-بنز GLA التي تعمل بمحرك احتراق والتي تشترك في منصة شقيقتها. 

 مرسيدس تسعى لتوسيع اسطولها الكهربائي في جميع الفئات بحلول 2025

تعتبر سيارة مرسيدس بنز A-Classواحدة من أربع سيارات كهربائية ستكشف عنهم العلامة التجارية مستقبلاً وهم Merceds-Benz EQB الأكبر قليلاً، و Mercedes Benz EQC  SUV  و Mercedes-Benz EQV  لاستخدام نسخة معدلة من الهندسة المعمارية الحالية لمحركات الاحتراق.

تهدف منصة MMA الجديدة في المقام الأول لتطوير المركبات الكهربائية في هذا القطاع، وهي الأصغر التي تعمل فيها مرسيدس بنز حاليًا وستحدث تغييرًا تدريجيًا في وظائف وأداء سياراتها الكهربائية على مستوى عالي.

 مرسيدس تسعى لتوسيع اسطولها الكهربائي في جميع الفئات بحلول 2025

مما لا شك فيه أن قيود التعبئة في سيارة من الفئة C تعني أن "EQ A-Class" تأتي ببطارية أصغر من أكبر السيارات على هذه المنصة. ومع ذلك ، فإن الزيادة الكبيرة في كثافة الطاقة، بالاقتران مع زيادة التركيز على الوزن الخفيف والكفاءة الديناميكية الهوائية تعني أنها ستتحسن على مدى 264 ميلًا من الإصدار الحالي الأطول من  EQA . 

وستتمتع السيارة أيضًا بمقصورة داخلية أكثر اتساعًا وجيدة التهوية، نظرًا لحزمة البطارية النحيفة ونقص نفق ناقل الحركة، والأهم من ذلك أنه سيكون أيضًا عرضًا فاخرًا بشكل أكثر علانية من سيارات مرسيدس المبتدئة الحالية، وذلك بما يتماشى مع تغيير جذري للعلامة التجارية التي ستركز على الطرز ذات الهامش الأعلى. 

 مرسيدس تسعى لتوسيع اسطولها الكهربائي في جميع الفئات بحلول 2025
مرسيدس هاتشباك Mercedes- Mercedes-Benz A-Class A-Class

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