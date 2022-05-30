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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

20 مترًا تحسم الخلاف بين صيدليتين

أرشيفية
أرشيفية

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار نقل صيدلية بعقار تم هدمه ، إلي شارع بجانب صيدلية آخري تبعد عنها بمسافة ٢٠ متر دون مرعاة المسافة ، مما دعي طبيب الصيدلية المتواجدة بالشارع باللجوء للقضاء ، لإلغاء قرار نقل الصيدلية المنقولة والملاصقة لصيدليته وغلقها .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم رقم 53227 لسنة 66 ق.عليا .

 

بداية الواقعة بصدور قرار لصيدلية داخل عقار تم هدمه بنقلها إلي شارع آخر توجد به صيدلية يملكها الطبيب مقيم الدعوى ، دون مراعاة شرط المسافة فكانت بجانبها علي مسافة ٢٠ متر ، وتوفي الطبيب صاحب الصيدلية المنقولة ، وورث الصيدلية زوجته وأولاده ، ليقيم صاحب الصيدلية الثانية دعوى أمام مجلس الدولة ، يطالب فيها بوقف قرار نقل الصيدلية بجانبه .

 

وثبت للمحكمة ،  أن الطبيب المتوفي صاحب الصيدلية المنقولة ، كان لديه صيدلية مرخصة بأحد العقارات, وبعد صدور قرار بهدم هذا العقار, أصدرت الجهة الإدارية عام ٢٠١٥ ، قراراً بنقل صيدليته إلى الشارع الذي توجد فيه صيدلية الطاعن الذي أقام الطعن , وصارت المسافة بين الصيدلية تقل عن مائة متر ، وكان ذلك تنفيذاّ للحكم الوارد بنص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127لسنة1955, المشار إليه، وقد زال هذا النص من الوجود القانوني بدءاً من ٢٠١٧ ، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، والذي جعل حق فتح الصيدليات مباحاً مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعاً مناسباً لأداء الخدمات التي تقوم بها في توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى .

 

وأضافت المحكمة ، ولما كان المركز القانوني لورثة الطبيب المتوفي , لم يستقر بمرور مدة التقادم الطويل, أو بموجب حكم بات ، فمن ثم فإنه وبزوال نص القانون الذي استند إليه هذا المركز القانوني, يتعين القضاء بإلغاء قرار نقل صيدلية الطبيب المتوفي .

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