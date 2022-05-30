وفاة ابنه مغني الراب ماستر بي عن عمر ناهز 29 عاما

أعلن مغني الراب بيرسي روبرت ميلر الشهير بـ " ماستر بي " عن وفاة ابنته البالغة من العمر 29 عامًا.

وقال ماستر بي نتعامل مع حزن كبير لفقدان ابنتي نطلب بكل احترام بعض الخصوصية حتى تتمكن عائلتنا من تخطي حالة الحزن نحن نقدر كل دعاء المحبين والداعمين.



وأعلن روميو ميلر نجل ماستر بي وشقيق تيتيانا حالة الحداد، وقال إنه ممتن للذكريات التي يحتفظ بها مع أخته وأن الحياة قصيرة وأنه يعلم أنها في مكان أفضل، ولم يتم الكشف عن سبب وفاة تيتيانا حتى الآن.

معلومات عن ماستر بي :

مغني الراب ماستر بي يبلغ من العمر ٥٢ عاما ، وهو مغني الراب الأمريكي والممثل ورجل الأعمال، وهو مؤسس شركة تسجيلات بلا حدود.