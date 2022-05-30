عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يعلن فقدان الاتصال بـ سيفيرودونتسك.. وتدمير الجيش الروسي ثلثي المدينة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي دمر الغالبية العظمى من المباني في مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد.

وقال زيلينسكي: “حوالي 90٪ من المباني تضررت. تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن في المدينة بالكامل ولا توجد اتصالات سلكية ولاسلكية”.

ووصف مسؤولون أوكرانيون آخرون القتال الضاري في المنطقة.

الدنمارك ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

بايدن ينفي إرسال أمريكا أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا

وتحاصر القوات الروسية سيفيرودونتسك، وهي مدينة في لوجانسك والتي يخشى الكثير من أن تكون ماريوبول التالية.

وقالت السلطات إن عدد سكانها قبل الحرب حوالي 100 ألف شخص ، وانخفض الآن إلى ما يقرب من 10 آلاف.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الأحد، إن “دونباس بالنسبة لموسكو أولوية”.

موسكو روسيا سيفيرودونتسك زيلينسكي أوكرانيا دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

سفير مصر بالمغرب يكشف العدد النهائي لجماهير الأهلي أمام الوداد

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

موضوعات متعلقة

الدنمارك ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على ضرب روسيا

الجزائر: تصريحات الرئيس تبون حول تونس تم تأويلها

المجر تطلب ضمانات.. أوروبا تدرس حلا وسطا لفرض عقوبات على الطاقة الروسية

نشرة أخبار العالم| حزمة عقوبات جديدة أمام قمة الاتحاد الأوروبي.. روسيا تنفي مرض بوتين.. والصحة العالمية: لن يتحول جدري القرود إلى جائحة

لن يتحول إلى جائحة.. الصحة العالمية: لا وفيات حتى الآن جراء جدري القرود

العراق.. مالك مطعم ليلى يثير الجدل حول سبب انفجار المطعم

واشنطن تعتزم نشر أسطول بحري في الشرق الأوسط بحلول صيف 2023

ترشيحاتنا

جنود كتيبة آزوف المأسورين لدى روسيا يواجهون عقوبة الإعدام.. تفاصيل

الأهلي يرفض تغيير أماكن جماهيره بملعب محمد الخامس

الخطيب يخطر سفير مصر بالمغرب بتطورات أزمة البانرات وتغيير أماكن جماهير الأهلي

تايوان: 30 طائرة صينية اخترقت مجالنا الجوي

9% .. الروبل الروسي يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي واليورو

كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بالتفصيل .. هذه أسهل طريقة للعبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ