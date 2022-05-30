رئيس أوكرانيا يعلن فقدان الاتصال بـ سيفيرودونتسك.. وتدمير الجيش الروسي ثلثي المدينة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي دمر الغالبية العظمى من المباني في مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد.

وقال زيلينسكي: “حوالي 90٪ من المباني تضررت. تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن في المدينة بالكامل ولا توجد اتصالات سلكية ولاسلكية”.

ووصف مسؤولون أوكرانيون آخرون القتال الضاري في المنطقة.

وتحاصر القوات الروسية سيفيرودونتسك، وهي مدينة في لوجانسك والتي يخشى الكثير من أن تكون ماريوبول التالية.

وقالت السلطات إن عدد سكانها قبل الحرب حوالي 100 ألف شخص ، وانخفض الآن إلى ما يقرب من 10 آلاف.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الأحد، إن “دونباس بالنسبة لموسكو أولوية”.