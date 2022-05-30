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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدهم شيخ صوفي وآخر أديب كبير.. قصة زيجات مديحة يسري

مديحة يسري
مديحة يسري

يحل اليوم الاثنين 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز 99 عاما. 

كانت مديحة يسرى لها عديد من القصص والأسرار والتفاصيل الخاصة بحياتها الأسرية وخاصة الزوجية التى كانت دائما محل جدل ولذلك فإن الفنانة القديرة لها العديد من القصص الغرامية والزوجية.

ونرصد فى التقرير التالى قصة 6 رجال فى حياة سمراء النيل مديحة يسرى.

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الفنان محمد أمين

كان زوجها الأول الذي شاركها في تغيير اسمها الحقيقي من "هنومة حبيب خليل" لمديحة يسري، بعد أن سجلها أهلها به عندما ولدت في عام 1921، وسطع نجمها فى زمن عمالقة الفن، وقامت أيضًا بمشاركته في تأسيس شركة إنتاج سينمائى، وقاموا بتقديم العديد من الأفلام من إنتاجهم معًا.

 

الفنان الطيار محمد سالم

تزوجت أيضًا من محمد سالم دنجوان السينما، الذي توفي بعد فترة قصيرة في شبابه، وهو ما تسبب في تلقيها صدمة كبيرة في حياتها.

الفنان محمد فوزي

يعتبر الفنان محمد فوزي من أهم الرجال الذين دخلوا حياة سمراء النيل مديحة يسري، فكانوا من أشهر الثنائيات الفنية حتي استمر زواجهم لمدة 10 أعوام وتعد أطول مدة في زيجاتها الثلاثة، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، وكانت قد شاركت معه في العديد من الأعمال السينمائية، وساندته في حياته أكملها.

وتم طلاق مديحة يسري من محمد فوزى بعد زواج دام 10 أعوام لعدة اسباب لعل اهمها تعرضها للخيانة، لكن استمرت صداقتهما ولم تتأثر بالانفصال، ووقفت إلى جواره فى محنة تأميم شركته وإصابته بالمرض، وكانت تزوره حتى آخر أيام حياته، وتعرضت لصدمة قوية عندما توفي.

 

عباس محمود العقاد

صرح عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، أنه استوحى رواية سارة من قصته مع مديحة يسري، بعد أن عشقها لمدى معرفته بها، وتقديره لموهبتها الخاصة في التمثيل.

قيل أيضًا إن الشاعر عبدالمنعم السباعي كان يحبها كثيرًا ويقدرها، وكتب فيها قصيدة "أروح لمين" التى قامت بغنائها أم كلثوم.

الشيخ إبراهيم سلامة الراضي

تزوجت مديحة يسري للمرة الأخيرة من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وابتعدت خلال هذه الفترة عن الفن، لكنها انفصلت عنه فور عودته لزوجته الأولى، وعادت بعدها للفن من جديد.

مديحة يسري الفنانة مديحة يسري الفنان محمد أمين الفنان الطيار محمد سالم الفنان محمد فوزى عباس محمود العقاد الشيخ إبراهيم سلامة الراضي ذكرى مديحة يسري ذكرى رحيل مديحة يسرى

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