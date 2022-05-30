لألم المعدة والأسنان والدماغ .. 3 مسكنات طبيعية من مطبخك

بدلاً من الاعتماد على مسكنات الألم التي لا تُصرف بدون وصفة طبية، لماذا لا تسلك طريقًا آمنًا وسليمًا من الأعشاب والتوابل لتهدئة أي التهاب في الجسم.

مسكنات الألم الطبيعية

الكركم

يتميز الكركم المعروف أيضًا باسم التوابل الذهبية بمركب طبيعي يعرف باسم الكركمين يمكنه بسهولة درء الألم في الجسم. بسبب خصائصه الطبية المتنوعة ، يمتلك الكركم خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات مع تقليل التورم.

ثرائه في مضادات الأكسدة ، ومضادات الجراثيم ، ومضادات الفطريات ، والفيروسات ، وخصائصه المضادة للسرطان تجعله مكونًا متعدد الاستخدامات يمكن دمجه في وجباتك لتحسين الحاصل الصحي.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركب نشط بيولوجيًا قويًا يعرف باسم جينجيرول له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان ويمكن أن يخفف الألم الجسدي من خلال الشفاء العميق. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا علاج أمراض الجهاز التنفسي أو الآلام الداخلية أو وجع العضلات عن طريق تناول الزنجبيل.

يعتبر مضغ الزنجبيل الطريقة الأكثر فعالية لجني الفوائد أو العناصر الغذائية القصوى، يمكنك أيضًا تناول شاي الزنجبيل أو الكركم للشفاء الداخلي.

القرنفل

القرنفل عبارة عن مزيج من مركبات متنوعة مرتبطة بتوفير خصائص مضادة للالتهابات، أحد هذه العناصر المهمة هو الأوجينول الذي يدعمه العلم لتقليل رد الفعل الالتهابي في الجسم أثناء علاج التورم وإدارة الأعراض الأخرى.

يمكن علاج آلام الأسنان أو مشاكل الفم بسهولة باستخدام القرنفل. يمكنك عمل عجينة ومزجها بزيت جوز الهند وتطبيقها على المنطقة للحصول على علاج فعال.