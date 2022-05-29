يعالج 6 أمراض.. فوائد الكركم للجسم وطرق استعماله

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكركم.

فوائد صحية للكركم تعالج بعض الأمراض..





١- يُقلِّلُ الكركومين من الدهون المُتكوِّنَة حولَ الكَبد، والتي يُسبِّبُها النظام الغذائي الغير صحى ، ممّا قد يساهم في تقليل خطر الإصابةبمرض الكبد الدهني.

٢- التخفيف من أعراض القولون العصبي:، تناول معلقه صغيره من مسحوقِ الكركم يوميَّاً مُدَّةِ 8 أسابيع يُقلِّلُ من أعراضِ المرض، مثل: آلامالمعدة، بالإضافة إلى أنَّه قد يحسّن من حركة الأمعاء.





٣- تقليل أعراض القولون المتقرح وهي حالةٌ تُسبِّبُ الإسهال، وآلام البطن، وقد تبيَّنَ أنَّ الكركم قد يُفيد في حالة التهابِ القولون التقرُّحِي.





٤- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم: يُثبِّطُ الكركومين مستويات نوعٍ من البروتينات يُسمَّى Cortacin، وهو بروتين يُساعدُالخلايا السرطانيَّة في القولون على الحركةِ، والانتشار لأجزاءٍ أُخرى من الجسم.





٥- تناول الكركم يعالج اضطراب المعدة لدى المصابين بعسر الهضم ، كما يساعد فى تعزيز صحة الجهاز المناعي بما في ذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات المناعية.





٦- تناول الكركم مفيد جدا لالتهابات المفاصل وفقرات الرقبه والعمود الفقرى ويقلل كثيرا من آلام الانزلاق الغضروفي، فقط تأكد من جودته وأنه غير مغشوش أو مخلوط بمواد أخرى.

طريقه الاستعمال ..

ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ مع قليل من الفلفل الأسود المطحون بعد الإفطار والعشاء لمدة ٣ شهور.