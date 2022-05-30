طلاب طنطا يحصدون المركز الأول فى دورى المعلومات والشعر بمهرجان إبداع 10

رئيس جامعة طنطا: أولوية لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين فى كافة المجالات

فاز طلاب جامعة طنطا بالمركز الأول فى دورى المعلومات وفى الشعر العامى وبجائزتى لجنة التحكيم الخاصة وأحسن تصميم على مستوى الجامعات فى مهرجان إبداع 10 بوزارة الشباب وتم تكريمهم فى حفل ختام المهرجان والذى اقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث.

من جانبه هنأ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين مؤكدًا انه سيتم تكريمهم بالجامعة مشيرًا إلى ان دعم ورعاية الطلاب الموهوبين فى كافة المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية يحظى بالأولوية لدورها فى بناء الشخصية ودعم الابتكار والإبداع والمساهمة في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب فضلا عن تعزيز روح التنافسية لديهم.

تم خلال الاحتفالية تكريم فريق دورى المعلومات ويضم إسلام مصطفى النويهى، اسراء محمد عبد الغنى، محمد شادى محمد يحيى، وعد ثروت السيد، محمد ابراهيم الجندى، محمد سامى، وتكريم الطالبة هاجر فايد الفائزة بالمركز الأول فى الشعر العامى وتكريم فريق الفنون الشعبية وعددهم 25 طالب وطالبة لفوزهم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وفوز الفريق بأفضل موسيقى تصويرية للفنان عبد الله رجال، كما حصدت الجامعة أيضا جائزة أحسن تصميم بامفلت لفريق مسرح الجامعة.

شارك الطلاب فى المهرجان تحت إشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد محمد عبد الرحمن اخصائى النشاط، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافى.

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