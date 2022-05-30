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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: فتح باب الترشح لعمادة كلية الصيدلة.. الخميس المقبل

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية ، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 2 يونيو، وحتى السبت 11 يونيو لعام 2022.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الأحد 7 يونيو ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الإثنين 13 يونيو والثلاثاء 14 يونيو ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 يونيو من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأحد 19 يونيو 2022.

وأضاف أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

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وأشار إلى أن تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرا، على أن تقدم الأوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة.

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