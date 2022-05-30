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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة: الامتحان الشفوي للغة الإنجليزية أونلاين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موقف الطلاب الغير مسجلين لبعض المقررات الدراسية من امتحانات الشفوي للفصل الدراسى الثانى .

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وقالت عبير سعد، إن كلية التمريض تعقد الامتحان الشفوي للطلاب الغير مسجلين مقرر اللغة الانجليزية ٢ ، بعد غد الأربعاء، مؤكدة أن الامتحان سيعقد على المنصة الإلكترونية.

على الجانب الآخر، فازت جامعة القاهرة بالدرع العام للتميز والمركز الأول في مسابقة "إبداع 10" على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالدرع العام لمسابقة إبداع 4 مرات.

‎جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مسابقة إبداع 10 للجامعات والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم والأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

‎وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة فازت بـ 23 جائزة في مختلف المجالات في مسابقة "إبداع 10" وهي: (العروض المسرحية الفردية غير متخصص - أفلام قصيرة متخصص-مراسل تليفزيوني متخصص - تصوير ملون غير متخصص - أشغال فنية غير متخصص- جرافيك غير متخصص - الرواية - تصوير ضوئي متخصص - أشغال فنية متخصص - فنون شعبية فردي غير متخصص - القصة القصيرة - الشعر الفصحى)، كما فاز الفريق المشارك في مجال الابتكارات العلمية "مجال ريادة الأعمال"، فريق الترانيم الدينية، فريق العزف الجماعي "غير متخصص"، فريق الفنون الشعبية "غير متخصص"، فريق العروض المسرحية "تجارة"، عرض الرجل الفيل.
 

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