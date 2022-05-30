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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لها أبعاد سياسية واقتصادية وسياحية..أحمد موسى يكشف أهمية زيارة رئيس بولندا لمصر

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أهمية زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تناولت عددا من الملفات، أهمها تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق التعاون، ولها أبعاد اقتصادية وسياحية وسياسية.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الزيارة تأتى في وقت هام وخاصة أن بولندا متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن بولندا لديها ملايين النازحين جراء الحرب. 

وتابع، أنه تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي أندريه دودا، لافتا إلى أن رئيس بولندا أكد حضوره مؤتمر المناخ كوب 27 أو وفد رفيع المستوى من دولته والذي يعقد آخر العام فى شرم الشيخ.
 

أحمد موسى الرئيس البولندي اندريه دودا الروسية الأوكرانية عبد الفتاح السيسي

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