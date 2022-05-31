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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البري تعقد اجتماعاتها

اللجنة الفنية السعودية
اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البري

عقدت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ترأسها من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما ترأسها من جانب المملكة الأردنية الهاشمية أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الجانب السعودي، وعدد من المسؤولين في الجانب الأردني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري ووزير النقل في الأردن المهندس وجيه عزايزة.


وأوضح الدكتور رميح الرميح في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفقت على مجموعة من الحلول التي ستسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

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من جهته أكد المهندس وجيه عزايزة في افتتاحه لجدول أعمال اللجنة أن العلاقات الأردنية السعودية مميزة بين الأشقاء بمختلف المجالات وخصوصاً بمجال النقل بجميع أنماطه بحكمة القيادتين الرشيدتين في كلا البلدين، ودعا إلى ضرورة العمل سوياً من أجل العمل على تسهيل الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين وتذليل العقبات والمشاكل إن وجدت، والعمل على زيادة حركة النقل والتجارة وانسياب البضائع لكلا الطرفين.


من جانبها أفادت وسام التهتموني أن وزارة النقل الأردنية وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية يسعيان إلى تذليل المعوقات والمشاكل كافة، التي تواجه الركاب والبضائع بين الطرفين والعمل على حرية انسياب الحركة التجارية والتسهيل على المواطنين.

 

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