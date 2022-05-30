مستشار الرئيس للصحة: لا يتم استئصال العين من المتوفي في زرع القرنية..فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه اول من تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتوفير القرنيات أثناء وجوده في وزارة الصحة، لافتا إلى أن أول بنك عيون انشأ كان في مستشفى عين شمس التخصصي وساهم في علاج العديد من الحالات.

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك فرق بين القرنية وزرع الأعضاء والقرنية تأخذ من الإنسان بعد الوفاة وتستخدم لإنسان آخر في حاجة لقرنية أخرى، مضيفا: "عملنا القانون وشرحنا بعمق شديد الفرق بين زرع الأعضاء وزرع القرنية".

واستكمل: "مشروع القانون يفصل بين زرع القرنية وبين زراعة الأعضاء والقضية ثقافة مجتمع، وهناك جزء عاطفي يمنع المواطنين من التبرع بالقرنيات ولا نشكك فى القرنيات التي تستورد من الخارج"، مؤكدا أن هناك موافقات شرعية على نقل القرنية من المتوفى الى إنسان آخر ولا يتم استئصال العين.