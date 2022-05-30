أستاذ إعلام: الشهرة سبب الاهتمام العالمي بقضية جوني ديب وأمبر هيرد

علقت الدكتورة رحاب هاني أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، على القضية الأكثر جدلاً التي دام نظرها أمام المحاكم لستة أسابيع لجوني ديب وإمبر هيرد، قائلة إن الاهتمام العالمي بالقضية لأنها تتعلق بأكثر نجوم هوليود شهرة.

وتابعت عبر تطبيق "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "القضية أصبحت على مسمع ومرأى من الناس كلها خاصة أن التفاصيل الخاصة بالمحاكمة والتي تكشفت يومياً بعد يوم إبان المحاكمة جعلت أعداد المهتمين بالقضية في تزايد لان هذه التفاصيل كلها مفاجآت ومثيرة جداً حول أشهر النجوم".

وواصلت: "السبب الثاني في إهتمام العالم والجماهير أنها تمثل لفتة إنسانية تتعلق بتفاصيل علاقة زوجية بين إثنين جعلتها أمراً مثيراً".

ولفتت إلى أن وصول القصة للمحكمة بعد انتهاء الزيجة في 2017 رسميا، حيث تطورت الامور بشكل دراماتيكيي بدأت بلجوء إمبر هيرد لاحد المحاكم طالبة التدخل وإقرار عدم التعرض لها من الممثل الشهير÷ حيث توجهت للمحكمة وهي مصابة بكدمة في الوجه لتكون بذلك المحطة الأولى في القضية الاكثر جدلاً لتبدأ في الاستحواذ على التغطيات الإعلامية والتي لم تكن على نطاق واسع حينها ".

