أحمد عيد عبد الملك: الوداد استحق الفوز على الأهلي.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن فريق الوداد المغربي استحق الفوزعلى الأهلي في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد خسر النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمة قاسية أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مركب محمد الخامس" بكازابلانكا.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لاعبو الأهلي بدأ المباراة بخوف، وارتكب الفريق العديد من الأخطاء سواء على مستوى التمركز أو التدرج بالكرة، وأحيانًا في اتمرير من الخلف للأمام.

وأكمل عبد الملك، الأهلي لم ينجح في الوصول إلى مرمى الوداد المغربي بفرص حقيقة سوى في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وكان فريق الوداد اكتسب الثقة ونجح في السيطرة والتحكم في أداء اللعب.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، الوداد فريق جيد دفاعيًا ولديه لاعبين قادرين على صناعة التحولات من الدفاع للهجوم، وهي الطريقة التي نجح في تنفيذها أمام الأهلي، وسجل منها هدفين، في النهاية هي مباراة في كرة القدم، أبارك للوداد على الفوز، وبالتوفيق للأهلي في المناسبات المقبلة.

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.