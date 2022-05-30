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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

سمير صبري
سمير صبري


فجر محمد عشوب "المنتج السينمائي وخبير المكياج" ، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود أبن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة رافضاً الإفصاح عن اسمها.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين ، أن الفنان سمير صبري لديه أبن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل ، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.


وتابع المنتج السينمائي وخبير المكياج ، أن سمير صبري طلب من الفنانة التى أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته ، مضيفا"اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة".


وتابع أن "الوحيد الذي يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم".


ومن جانبه وصف طارق الشناوي الناقد الفني ، مايحدث على الساحة الإعلامية إزاء الفنان الراحل سمير صبري ، هي حالة من التشويش على غرار الأفلام القديمة.


وتابع الشناوي ، أن الفنان الراحل سمير صبري سواء كان لديه أولاد أو من عدمه ، ولكنه سيظل قيمة فنية وإعلامية كبيرة، مضيفاً أنه خلال لقاءات جمعته مع سمير صبري ، لم يذكر اي معلومة أنه يمتلك أبناء ، ومايتم تداوله حول هذه القصة وهمي وليس له أساس من الصحة.
 

التواصل الاجتماعي طارق الشناوى مواقع التواصل الاجتماعي زواج سمير صبري

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