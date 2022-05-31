بسبب ابنتها.. رد ناري من ميما الشامي لطليقها: ما يقال افتراء وكذب

ردت الإعلامية ميما الشامي طليقة الفنان خالد عليش على إدعاءات طليقها بشان عدم رؤية ابنته .

وكتبت ميما الشامي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "السادة الصحفيين الافاضل للمرة المليون ؛انا مش هقول اي تصريحات ولا هرد على اي تصريحات".



تابعت :" الموضوع متروك للقضاء وانا على ثقة بقانون بلدي والقضاء المصري وتراندات السوشيال ميديا لا تصح اخلاقيا على حساب ناس ملهاش ذنب".



أضافت :" انا معايا مايثبت قانونا ان كل مايقال افتراء وكذب ونفاق ؛ لكن لن ادخل في هذة المناقشات والترندات مرة اخرى ومن السهل جدا اثبات افتراء الطرف الآخر بس الى هذة اللحظة لن افعل ذلك".



وأكدت :" ومن لجأ للقضاء اولا واخيرا والى هذة اللحظة لست انا بعدما كان التعامل بصورة ودية ومن جعل سيرتنا ومادة للصحافة لست انا وحل الخلاف لا يوجد له الا طريقين اما ودي او قانوني ولكن هناك طرف لايرضيه اي حل منهم

ولم اطالب الي الان باي حق قانوني او معنوي او مادي ".

اختتمت :" فااتمنى اصحاب الشأن ان لم يتقوا الله في تصريحاتهم رجاء مني خاص للصحفيين الشرفاء عدم تداول الترندات لانه يؤثر سلبا على حياة بني ادمين ليس لهم ذنب في كل هذا ومن الجمهور العادي ان يعلمو ان الحقيقة ليست وراء بوست او كلام مكتوب واني من السهل جدا ان اكسب الراي العام في صفي ولكن كما ذكرت لن ادخل في هذة الحرب مرة اخرى

انا اغلقت موبايلي والسوشيال ميديا من الصبح بسبب كمية التلفونات والسكرين شوت

وشكرا".

خالد عليش يوجع رسالة لابنته :

نشر خالد عليش صورة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق خالد عليش علي الصورة قائلا :" ربنا عالم انا قد ايه محتاج حضنك في اوقات كتير…ربنا يهدي الأمور و يجمعنا علي خير "

قبل أشهر قليلة، عادت أزمة الفنان خالد عليش وطليقته ميما الشامي للظهور مرة اخرى بعد ان قام عليش بنشر بوست عبر حسابه يهاجم طليقته التي قامت بالرد عليه .