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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل وقت لصلاة قيام الليل .. قبل الفجر بقليل

قيام الليل
قيام الليل

أفضل وقت لصلاة لقيام الليل ، قال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن أفضل وقت لصلاة قيام الليل هو قبل صلاة الفجر ، منوها أن هذا هو وقت الصالحين .

قيام الليل .. احرص على ساعتين قبيل الفجر لهذا السبب

حكم قيام الليل بعد صلاة الفجر.. دار الإفتاء ترد

أفضل وقت لصلاة قيام الليل

 

وأضاف عثمان، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن قيام الليل قبل صلاة الفجر ، هو وقت الذين يناجون ربهم في الليل، فعلى المسلم أن يغتنم هذه الدقائق للقيام بين يدي الله، إما بالصلاة أو الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن.


وقت قيام الليل

 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن وقت قيام الليل يستحب أن يكون بعد منتصف الليل.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل فالحكم على الاستحباب بعد منتصف الليل، أما الجواز فيجوز من بعد صلاة العشاء أداء صلاة قيام الليل.

هل الشفع والوتر من قيام الليل؟

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تعد صلاة ركعتي الشفع من قيام الليل؟ وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل.

وأضاف أن أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء الى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

صلاة قيام الليل بين أذاني الفجر


قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت


كما ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".

وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا".

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