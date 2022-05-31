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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح هامة قبل الامتحانات.. فيديو

امتحانات
امتحانات

قال تامر شوقى الخبير التربوي ، إن ميزانية الدروس الخصوصية التى صرفتها الأسرة المصرية  خلال عام 2019 قبل كورونا وصل إلي 47 مليار جنيه ومتوقع أن تضاعف هذا الرقم هذا العام لأن الثقافة العامة  للأسرة  المصرية هى إعطاء ابنائها الدروس الخصوصية حتى فى حال عدم الاحتياج إليها .

 

وأوضح "شوقى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي،  أن بعض المدرسين أصدروا فزع لأولياء الأمور من أجل العمل على إعطائهم الدروس الخصوصية كما يتبعون أسلوب لجذب الطلاب وأولياء الأمور.

وقدم الخبير التربوى عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات بضرورة مذاكرة الدروس أولاً بأول و لا تؤجل المذاكرة والواجبات لأن هذا التأجيل سيؤدي بدوره إلى تراكم الدروس عليك ما سيسبب لك ضغط كبير.

وتابع قائلا : "حل الكثير الامتحانات في أخر شهور الثانوية العامة تجد نفعا كبير " ، مناشدا بضرورة الابتعاد عن التوتر والقلق سواء للطلاب أو أولياء الأمور .

 

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