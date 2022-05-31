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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنثير هيستريا ضد واشنطن.. أوكرانيا تستفز أمريكا لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أوليكسي أريستوفيتش، معلقا على عزم واشنطن عدم توريد راجمات صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا، أن كييف ستثير "هيستيريا" ضد واشنطن.

وأضاف نائب الرئيس الأوكراني في تصريحات نقلتها قناة “آر تي” الروسية: "ستفتعل نوبة هسيتيريا استعراضية نموذجية تجاه الولايات المتحدة إذا لم تزود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS)".

وتابع قائلا: "سيتم اتخاذ القرار بشأن توريد هذه الأسلحة في المستقبل القريب، وسنفهم ما إذا كان سيتم تسليمها لنا أم لا".

وبعد تحذيرات وتخوفات أمريكية من استخدام هذه الأسلحة لضرب العمق الروسي ومخاطر تداعياته، قال المسؤول الأوكراني معلقا:" الراجمات ذات المدى 70 كم تكفينا".

بايدن ينفي إرسال أمريكا أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا

بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على ضرب روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة لن ترسل إلي أوكرانيا أنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا.

وحسب “رويترز” جاءت التعليقات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن كانت تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.

 

أوكرانيا روسيا كييف صواريخ الأسلحة

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