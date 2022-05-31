سنثير هيستريا ضد واشنطن.. أوكرانيا تستفز أمريكا لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى

أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أوليكسي أريستوفيتش، معلقا على عزم واشنطن عدم توريد راجمات صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا، أن كييف ستثير "هيستيريا" ضد واشنطن.

وأضاف نائب الرئيس الأوكراني في تصريحات نقلتها قناة “آر تي” الروسية: "ستفتعل نوبة هسيتيريا استعراضية نموذجية تجاه الولايات المتحدة إذا لم تزود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS)".

وتابع قائلا: "سيتم اتخاذ القرار بشأن توريد هذه الأسلحة في المستقبل القريب، وسنفهم ما إذا كان سيتم تسليمها لنا أم لا".

وبعد تحذيرات وتخوفات أمريكية من استخدام هذه الأسلحة لضرب العمق الروسي ومخاطر تداعياته، قال المسؤول الأوكراني معلقا:" الراجمات ذات المدى 70 كم تكفينا".

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة لن ترسل إلي أوكرانيا أنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا.

وحسب “رويترز” جاءت التعليقات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن كانت تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.