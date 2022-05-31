عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يستعرض عضلاته عبر انستجرام

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر خالد سليم ، عبر خاصية “الاستوري”، و هو يستعرض عضلاته  ، مما اثار اعجاب متابعيه .

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم التواصل الاجتماعي انستجرام الفن التصوير نجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

بصورة صباحية.. أحمد مجدي يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

بإطلالة ساحرة.. هاندا أرتشيل تتألق من أحدث جلسه تصوير لها

أحمد عيد: الطبيعي إنك تتمنى الخسارة لمنافسك في أي بطولة

بدأت مسيرتي المهنية بسببهما.. سلمي أبو ضيف توجه رسالة لـ شهيرة وناظلي

بصورة صباحية.. تامر هجرس يخطف الأنظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

تقليص فاتورة العجز الكلي.. أبرز ركائز الموازنة العامة للدولة 2022/2023

ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ