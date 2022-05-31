ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

انتقد أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة النادي الأهلي بعد خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لجمهور الأهلي هارد لك، البطل لا يحقق الفوز دائما"



أضاف: "البطولات لا تُكسب في الملعب فقط، وأكبر مثال على ذلك ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يمتلك خبرات في إدارة النهائيات، لذلك لم يكن هناك أزمة بالنسبة لجمهور ريال مدريد في تذاكر المباراة النهائية"



وواصل: "إدارة ريال مدريد أدارت ملف نهائي دوري أبطال أوروبا بالشكل الأمثل ونجحوا في الحصول على تذاكرهم بشكل مثالي، عكس إدارة ليفربول"



وختم حديثه قائلا: "المغرب كانوا شاطرين صدر للأهلي مشكلة، وشتت إدارة الأهلي، وأصبح تركيزهم خارج الملعب"