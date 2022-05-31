عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: مد فترة التقديم لتغيير العدادات العاطلة حتى 15 يونيو المقبل

صدى البلد

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب قرار بمد فترة التقديم على تغيير العدادات العاطلة لتستمر حتى 15 يونيو من العام الجارى.

وذلك نظراً للإقبال الكبير من العملاء على تغيير العدادات العاطلة وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديرياً.

جنايات سوهاج تؤجل النطق بالحكم على قاتل نجل طليقته لعرضه على طبيب

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يتم توفير تلك العدادت طبقا للطلبات المقدمة وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات العاطلة.

وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى أن مراكز خدمة العملاء تعمل يومياً حتى الساعة الرابعة عصرا وأنه على العملاء أصحاب العدادات العاطلة ضرورة التوجه إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد والذى تبلغ تكلفته 792 جنيها وإنهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.

سوهاج مياة عدادات شركة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

موضوعات متعلقة

جنايات سوهاج تؤجل النطق بالحكم على قاتل نجل طليقته لعرضه على طبيب

ترشيحاتنا

محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لـ دوري أبطال أوروبا

40 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع نونو مينديز حتى 2026

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كريم بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

امتحانات الفرصة الثانية لأولى و2 ثانوي| الطلاب يؤدون التاريخ والفيزياء الآن

مفاجأة .. المتزوج أقل عرضة 3 مرات للوفاة من الأعزب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

فيديو

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ