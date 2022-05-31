مياه سوهاج: مد فترة التقديم لتغيير العدادات العاطلة حتى 15 يونيو المقبل

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب قرار بمد فترة التقديم على تغيير العدادات العاطلة لتستمر حتى 15 يونيو من العام الجارى.

وذلك نظراً للإقبال الكبير من العملاء على تغيير العدادات العاطلة وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديرياً.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يتم توفير تلك العدادت طبقا للطلبات المقدمة وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات العاطلة.

وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى أن مراكز خدمة العملاء تعمل يومياً حتى الساعة الرابعة عصرا وأنه على العملاء أصحاب العدادات العاطلة ضرورة التوجه إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد والذى تبلغ تكلفته 792 جنيها وإنهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.